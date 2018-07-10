В «ДНР»: Жители Донецка обсуждают введение школьной формы. Новости

В «ДНР» обсуждают введение школьной формы. Как заявил «глава ДНР» Александр Захарченко, часть учебных заведений будут переведены на обязательное ношение школьной формы уже с 1 сентября. При этом в настоящее время во многих школах форма пока что не является обязательной. Жители Донецка высказывают свои мнения по этой теме в соцсетях.

В разных школах – различный подход к данному вопросу. В одних – еще ничего не решили по поводу формы, в других уже заставляют покупать форменную одежду школьникам:

Юлия К.: «Нам в 90-й школе (Мирный) ничего еще не говорили. Ждем-с. Надеюсь, скажут не 31 августа. А пока – белый верх, черный низ»;

Юлия Г.: «У нас объявили: темный низ, белый верх, на класс выбрать цвет (по желанию). Никого форму покупать не заставляют»;

Настя: «Живу на Абакумова, в 85-й школе добровольно-принудительно, и качество ужасное, я уже не говорю об ассортименте»;

Лена: «В каждой школе свои порядки. Уточните там. Даже сторож скажет: в некоторых школах форма, к примеру, синяя с эмблемой этой школы. В других и джинсы допустимы»;

Дмитрий: «В школах определяют. Есть гимназии, в которых форма обязательна, и я совсем не против. Какая разница, в чем ходить, все равно одежду покупать»;

Анна: «На Текстиле 112-я школа отказалась от формы. Сказали – не надо».

Также дончане пишут о несвоевременности введения формы и о том, что при нынешнем достатке жителей Донецка не все могут себе позволить купить форму ребенку:

Марина: «С такими ценами на форму ее никто покупать не будет!»;

Валера: «Я, вообще, не против формы, а только "за". Но, для начала, прежде чем принимать такие решения на уровне хотя бы школы, нужно учесть достаток граждан. А одеть нормально ребенка в школу на сезон – это минимум 20-ка... (8403 грн по местному курсу – прим. ред.). С такими з/п многим это просто не по карману»;

Виктория: «У нас в джинсах только старшие ходят. Младшие ходят – светлый верх, темный низ. Сделали бы контроль, чтоб никаких джинсов, да и все! А во время войны предлагать форму – как-то нелогично. А у кого несколько детей или малообеспеченные?».

Кроме того, дончане отмечают, что одного комплекта формы – мало ребенку на год, а также о сомнительном качестве тканей:

Лена: «Лучше пусть ходят в форме, чем в дырявых модных джинсах. Форма покупается раз в год. Костюм все равно нужно покупать на первый и последний звонок, он же и служит формой (если нет возможности купить)»;

Светлана: «А для младших школьников – вы уверены, что одного комплекта хватит? Сомневаюсь. Это же малыши»;

Елена: «Форма делает деток равными. Вопрос, цена какая будет. Наши родители могли купить нам форму, и мы не парилась. А сейчас? Я не готова выложить за брюки и жилет 5 тыс. руб. (2101 грн). Думаю, многие в такой же ситуации. Ладно – мальчик, двое брюк, три рубашки, пару свитеров. А девочки? Блузки, колготки и море всего, особенно после четвертого класса! Дочь взрослая, сын в седьмой перешел, разница разящая! У кого девчонки, мне понятно, как тяжело это. А особенно сейчас. Ну, а девчонкам так хочется быть красивыми… Не хватит (одного комплекта – ред.). Сын с первого по пятый (класс – ред.) протер 22 штуки брюк! А он у нас спокойный ребенок. Они же бегают, падают, могут просто счесать штанину. Вид потерян. Мама смотрит, а сердце разрывается, как же ходить так? По себе сужу, хоть и не рвал, а просто протирал штаны. Отличник, но это не меняет дела, все равно вещи портит»;

Светлана: «Абсолютно согласна. Та же ситуация: как бы не старался, но ох уж эти колени! И вы правы – маленькое пятнышко, потертости – и все, я уже не отправлю сына в таких брюках. В СССР ведь форма была в разы прочнее, а сейчас ткани и рядом не стоят. Так что я категорически против строгой формы на данный момент, многие семьи и один комплект с трудом себе позволят, не говоря уже о заменах. Зарплаты вначале выше, а потом уж остальные "стандарты"»;

Макс: «Сидят два министра образования за круглым столом, и один другому говорит: "Слушай, а давай поднимем в нашей республике уровень образования, качество образования, давай обучим еще лучше учителей, чтобы они очень хорошо объясняли? Та ну не, давай лучше в период войны введем школьную форму за счет родителей, и мы в плюсе, и форма будет. Да, что-то я погорячился, давай". Вот так и решаются все дела… Как школьная форма влияет на обучение ребенка? По-моему, важнее качество обучения, то, как преподают урок, форма – это дело такое, не сильно-то и важное… Зачем формальности эти. Совковый режим в 2018?… А сидеть в школе, которая имеет вид 70-го года, и в форме – ну уж нет».

Напомним, в начале августа 2017 года «глава ДНР» Александр Захарченко заявил о том, что подписан «указ» о введении до 2019 года обязательной школьной формы установленного образца во всех учебных заведениях на территории «Донецкой народной республики». А 28 августа «первый замминистра образования и науки» Михаил Кушаков заявил, что введение школьной формы в учебных заведениях пока носит рекомендательный характер. 22 марта 2018 года Захарченко пообещал, что часть учебных заведений будут переведены на обязательное ношение школьной формы уже с 1 сентября.

Введение обязательной школьной формы имеет много противников среди родителей. Возражения родителей вызваны финансовым аспектом.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» также планируют ввести школьную форму на «законодательном» уровне. Для этого хотят внести специальные изменения в «закон об образовании», которые урегулируют требования к внешнему виду школьников. Требования коснутся всех учеников, с 1-го по 11-й класс.

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