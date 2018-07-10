Сводка из зоны ООС за 9 июля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 23 обстрела украинских позиций, 1 украинский военнослужащий был ранен. Об этом сегодня, 10 июля, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На луганском направлении было тихо.

На попаснянском и светлодарском направлениях противник открывал огонь по позициям сил ООС в районах населенных пунктов Новозвановка, Светлодарск и Новолуганское. Там противник применял автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по позициям Объединенных сил. Под обстрел попали силы ООС у Авдеевки, Невельского, Новотроицкого, Песок и Опытного.

На мариупольском направлении противник прицельно открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил у Водяного, Лебединского и Широкино. Один украинский военнослужащий был ранен.

В течение текущих суток НВФ 6 раз нарушили режим прекращения огня. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на попаснянском и мариупольском направлениях противник обстреливал позиции сил ООС у населенных пунктов Орехово, Водяное, Широкино и Лебединское.

В «ДНР» сообщают, что «2 частных дома повреждены в поселке Широкая Балка к западу от Горловки в результате утренних обстрелов со стороны украинских силовиков. Характер повреждений устанавливается».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелу из станковых противотанковых гранатометов СПГ подвергся район села Калиновка».