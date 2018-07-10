Горняки снова протестуют под Радой, – Волынец. Новости

Горняки государственных угледобывающих предприятий вновь собрались возле Верховной Рады на акцию протеста. Об этом сегодня, 10 июля, на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

«Горняки государственных угледобывающих предприятий вновь собрались возле Верховной Рады Украины с требованием погасить 1,1 млрд грн задолженности по зарплате, отправить в отставку министра энергетики Игоря Насалика и призвать народных депутатов поддержать законопроект №8362 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2018 год" для надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли», – написал Волынец.

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