В полиции открыли производство по факту смерти в больнице объявлявшего голодовку участника ООС . Новости

Полиция Кривого Рога (Днепропетровская обл.) открыла уголовное производство из-за смерти в больнице участника боевых действий на Донбассе Владимира Близнюка. По информации из полиции, производство открыли по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «внезапная смерть». В полиции отметили, что пока тело умершего, который состоял на учете в лечебном учреждении, направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщает «Радио Свобода».

В ночь с 7 на 8 июля в Кривом Роге скончался участник боевых действий на Донбассе Владимир Близнюк, который ранее объявлял голодовку «из-за халатности врачей». По данным родных, мужчина скончался в 16-й больнице.

Как сообщила волонтер Юлиана Березуцкая, активисты обратились к исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун и народным депутатам с требованием создать временную следственную комиссию Верховной Рады, провести детальную проверку смерти Владимира Близнюка и обнародовать вывод относительно действий работников коммунального учреждения «Криворожская городская больница №16».

В 16-й городской больнице официально ситуацию пока не комментируют. Журналисты направили информационный запрос главному врачу учреждения Игорю Криштопе.

Участник боевых действий на Донбассе криворожец Владимир Близнюк объявил голодовку 27 июня, когда попал на лечение в 16-ю городскую больницу. По заявлениям бывшего бойца, в заведении ему отказали в бесплатном предоставлении медицинских препаратов, выдав лишь список лекарств, которые необходимо было приобрести за свой счет.

29 июня на своей странице в Facebook мужчина сообщил, что прекращает голодовку, так как лекарства ему уже предоставлены «каким-то фондом».

Владимир Близнюк служил в зоне боевых действий на Донбассе в составе 17-й танковой бригады. После демобилизации и возвращения в Кривой Рог занимался правозащитной деятельностью.