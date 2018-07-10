Господ трогать нельзя: В «ДНР» «полиция» игнорирует грубые нарушения на дорогах. Новости

В «ДНР» «полиция» игнорирует грубое нарушение правил дорожного движения, которое могло привести к жертвам, если нарушитель – на дорогом авто. Об этом сегодня, 10 июля, сообщают жители Донецка в соцсетях.

Один из очевидцев рассказывает о ситуации в Донецке. «Вчера (9 июля – ред.) в 12:45 на перекрестке пр. Ленинского и ул. Первомайской такая ситуация: с Ленинского, со стороны "Цирка" на парковку "Континента" (нарушая ПДД: с Ленинского заезжать нельзя) влетает "Форд Мустанг" белого цвета. Пешеходы на переходе – врассыпную. Ну да фиг с ним, с "Фордом". Тут же, на светофоре стоит и ждет зеленого патруль ДПС. Казалось бы – сверни за ним да оштрафуй, навигатор-то (видеорегистратор – прим. ред.) у них все зафиксировал. Как думаете, что было дальше? Угадали: гаишники дождались зеленого и уехали прямо. Браво, товарищи, мы построили свободное, справедливое общество», – возмущен автор поста Max.

Дончан такая ситуация не удивляет, они пишут о том, что подобных случаев – множество:

Максим: «Добро пожаловать. Это если ты, обычный смертный, повернул не туда, то тебя и догонят, и вы***т, и штраф влепят, а господ трогать нельзя, себе дороже»;

Иван: «Своих не трогают»;

Анита: «Товарищи, это ДНР. Такое уже не раз наблюдала»;

Алла: «Не первый случай такого поведения ДПС, к сожалению»;

Дмитрий А.: «Тут работает принцип, мол, моя хата с краю, и че искать геморр, ведь на "Мустанге" простые смертные не катаются. Только время терять, за которое можно простых холопов с десяток нагнуть! Слава, б***ь, народной республике, без олигархов и кумовства!».

Кроме того, пользователи соцсетей отмечают, что «полицейские» сами часто нарушают ПДД. «Не так давно в Макеевке пристроился за авто ДПС, ну и еду... Они без маячков, не стесняясь, 100-110 (км/ч – прим. ред.). Так всю Макеевку и проехали. Хотя полиция должна быть образцом соблюдения ПДД», – считает Дмитрий А.

Также одна из дончанок вступилась за «полицейских». «Нарушителя найдут по номеру. Зачем догонять и штраф выписывать? Его задержат на дому и всыплют по полной. Если автор пишет, что все записывалось», – уверена Маша.

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