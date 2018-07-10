На Луганщине обсуждали финансирование КПВВ и блокпостов. Новости

Ключевые для области вопросы, в решении которых власти рассчитывают на поддержку командования Объединенных сил, были подняты на совместном совещании представителей штаба ООС и руководства военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей. Об этом сегодня, 10 июля, на своей странице в Facebook написал председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

Среди таких вопросов Гарбуз назвал упорядочивание правового статуса, формы собственности и порядка финансирования КПВВ и блокпостов. Луганской ОГА подготовлены соответствующие проекты постановлений КМУ. Также глава Луганщины отметил важность недопущения отключения объектов жизнеобеспечения от энергоносителей в связи с критической ситуацией вокруг Луганского энергетического объединения.

Кроме того, власти рассчитывают на поддержку руководства ООС в вопросах улучшения железнодорожного сообщения Луганской области с другими регионами Украины; формирования единого информационного пространства и стабилизации политической ситуации в целях противодействия информационной агрессии РФ и минимизации имиджевых потерь Украины.

Юрий Гарбуз также сообщил, что на совещании поднимал вопрос о создании военно-гражданской администрации поселка Станица Луганская и города Счастье.