Жилые кварталы Золотого-4 попали под обстрел, – штаб ООС (Фото). Новости

Жилые кварталы Золотого-4 (Луганская обл.) попали под обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В штабе отмечают, что сегодня, в очередной раз, со стороны неподконтрольного украинской власти населенного пункта Золотое-5, НВФ обстреляли жилые кварталы Золотого-4.

«Разрушению подверглись дворы, расположенные прямо в центре поселка. Чудом удалось избежать жертв среди гражданского населения. Оказать помощь пострадавшим на место происшествия прибыли группы гражданско-военного сотрудничества и правоохранители. О данном факте проинформированы представители СЦКК и международные наблюдательные миссии», – сообщили в штабе.

Ранее сообщалось, что украинские военные взяли под свой контроль поселок Золотое-4. Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев вручил награды военнослужащим, которые провели спецоперацию.

Напомним, над поселком Золотое-4 подняли флаг Украины.

Также жители поселка рассказали наблюдателям ОБСЕ, что не чувствуют себя в безопасности из-за военного присутствия.

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