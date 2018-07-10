Жилые кварталы Золотого-4 попали под обстрел, – штаб ООС (Фото). Новости

Жилые кварталы Золотого-4 (Луганская обл.) попали под обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В штабе отмечают, что сегодня, в очередной раз, со стороны неподконтрольного украинской власти населенного пункта Золотое-5, НВФ обстреляли жилые кварталы Золотого-4.
«Разрушению подверглись дворы, расположенные прямо в центре поселка. Чудом удалось избежать жертв среди гражданского населения. Оказать помощь пострадавшим на место происшествия прибыли группы гражданско-военного сотрудничества и правоохранители. О данном факте проинформированы представители СЦКК и международные наблюдательные миссии», – сообщили в штабе.
Ранее сообщалось, что украинские военные взяли под свой контроль поселок Золотое-4. Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев вручил награды военнослужащим, которые провели спецоперацию.
Напомним, над поселком Золотое-4 подняли флаг Украины.
Также жители поселка рассказали наблюдателям ОБСЕ, что не чувствуют себя в безопасности из-за военного присутствия.
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