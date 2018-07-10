Военные медики спасли мужчину в Северодонецке (Фото). Новости

Бригада хирургов одного из военных мобильных госпиталей в районе проведения операции Объединенных сил спасла жителя города Северодонецк (Луганская обл.). Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По словам начальника мобильного военного госпиталя, подполковника медицинской службы Андрея Телефанко, сообщение от коллег из местной больницы с просьбой о помощи поступило утром в воскресенье, 8 июля. Пациент, попавший в больницу с огнестрельным ранением грудной клетки, находился в критическом состоянии и нуждался в срочном ургентном оперативном вмешательстве. «Работа гражданских хирургов более направлена ​​на онкологические заболевания и закрытые травмы внутренних органов. Очень редко они могут столкнуться и с ножевым ранением. А в этом случае наши специалисты были единственными, кто бы смог спасти человека, ведь за время участия в боевых действиях на Донбассе военные врачи приобрели большой опыт работы с огнестрельными ранениями и множественными ранениями от минно-взрывных устройств», – отметил военный медик.

Бригада военных врачей отправилась в местную больницу. «К времени нашего прибытия раненый уже находился на операционном столе. Состояние его было критическим, поэтому сразу включились в работу. После проведения мероприятий оказалось, что у пациента пулей повреждена не только грудная клетка, но и диафрагма, левая доля печени, желудок и правая почка», – рассказал начальник хирургического отделения, старший лейтенант медицинской службы Андрей Воровский.

Врачи остановили кровотечение, зашили печень и желудок, а также удалили почку. После операции, которая длилась 4 часа, и стабилизации жизненных показателей, мужчина был доставлен в палату интенсивной терапии и реанимации. Военные врачи пообещали коллегам давать рекомендации, а также контролировать процесс лечения до окончательного выздоровления и заживления раны.

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