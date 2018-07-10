Ситуация в пунктах пропуска днем 10 июля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 10 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Анна: «Блокпост Горловка. По состоянию на 09:10 утра. Выезд. 120 легковых авто. 28 автобусов. 120 человек пешеходной очереди».

КПВВ «Марьинка»:

Олег: «9:12. В Марьинке пусто. На "Каргилле" машин 50».

КПВВ «Новотроицкое»:

Геннадий: «12:11. В Еленовке в Волноваху машин 100 общей и 20 льготы, пеших практически нет. В Донецк машин 50 общей и 10 льготы»;

Мария: «12:19. На "Каргилле" чуть выше спуска с моста. В Донецк, на "Каргилле", 5 авто. Пеших в Курахово на "Каргилле" – 2 ч. На украинском "нуле" – много, авто 3 шт. В Курахово – до знака "50"»;

Татьяна: «12:40. Еленовка. Из Донецка машин 40-50».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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