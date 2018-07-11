Диссертации в «ДНР» посвящены не «республике», а санкциям против России. Новости

По результатам учебного года в «Донецком техническом университете ДНР» (действует на мощностях украинского Донецкого национального технического университета) прошла защита магистерских диссертаций по программе двух дипломов, обе – по теме экономики России, а не «республики». Об этом сообщает местная газета.

Отмечается, что студенты кафедры «Международная экономика» защитили свои работы перед двумя комиссиями – от «республиканского» «ДонТУ» и российского Уральского Федерального университета имени Б. Н. Ельцина.

Работа Александры Милинтеевой была посвящена сфере агропромышленного комплекса России с учетом санкции и контрсанкции, введенные в отношении российских предприятий. «В своей работе я попыталась рассмотреть, как предприятиям АПК России наладить свою внешнеэкономическую деятельность в разрезе экономической безопасности государства. То есть, какие выбирать формы и виды внешней экономической деятельности, с какими странами сотрудничать, чтобы не нарушались экономические интересы страны», – прокомментировала Милинтеева.

Владислав Кузько занялся темой «Повышение конкурентоспособности транснациональных корпораций на мировом рынке». «В связи с введенными в отношении Российской Федерации санкциями сегодня очень остро стоит проблема выживания отечественных корпораций. Так как основные доходы государство получает от использования своих природных ресурсов, в частности природного газа и нефти... В качестве объекта исследования был выбран "Газпром" как компания международного уровня», – рассказал Кузько.

Как отметила заведующая кафедрой «Международная экономика» «ДонТУ ДНР» Людмила Шабалина в отношении работ по России, «у нас практически по всем работам похожая ситуация». «Наши ребята работали и по фармацевтической отрасли, и по металлургии, и по российскому флоту»¸ – сказала она.

При этом Шабалина подчеркнула, что рассматривая основные проблемы отраслей экономики РФ, в одной из дипломных работ была упомянута и «ДНР». В частности, речь шла о выпуске и реализации метизной продукции в РФ, и параллельно был сделан прогноз выхода «республиканского» завода «Силур» на российский рынок.

Шабалина напомнила, что программа двойного диплома работает в «ДонТУ ДНР» с декабря 2015 года. Для этого студент должен параллельно поступить в российский Уральский университет имени Б. Н. Ельцина и в донецкий вуз.

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