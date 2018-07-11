Викусечке, Виточке, самой прекрасной на свете: Как выглядят поздравительные плиты в Донецке (Фото). Новости

В центральном парке отдыха им. Щербакова ныне неподконтрольного Донецка в 2010 году появилась новая платная услуга – установка поздравительных гранитных плит (точнее – из гранитной крошки). Таким образом в центре парка должна была образоваться Аллея любви.
Вероятно, из-за дороговизны (изначально в соцсетях отмечалось, что услуга – не из дешевых, но в открытом доступе прайса не было), а возможно из-за того, что работы выполнялись фирмой ритуальных услуг и визуально плиты выглядели как надгробные – в полноценную аллею идея не воплотилась. До 2014 года «аллейка» насчитывала 7 поздравительных плит. Из них, 5 – адресованы жителям Донецка:
- Голубцову Антону;
- Викусечке;
- Виточке;
- «Самой прекрасной девушке на свете Екатерине Рубининой в честь 18-ти летия»;
- неизвестной «Любимой»;
- «Кирилл+Даша».
В 2011 году идею гранитных поздравлений начали предлагать в рекламных целях торговым маркам. Но тоже не заладилось. На затею решились лишь сеть аптек «Арника» и интернет-магазин «Spark».
В 2013 году парк им. Щербакова пополнился рядом новых скульптур, одной из которых стало «Влюбленное сердце». Его установили в основе Аллеи любви, тем самым обозначив наименование изначальной идеи.
Как выглядит Аллея любви сейчас – в фотографиях «Донецких новостей»:
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