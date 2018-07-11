ДТП в «ДНР»: В Макеевке столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль (Фото). Новости

В «ДНР» произошло ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Авария произошла 10 июля в 16:16 в районе кольца в Макеевке: столкнулись легковой автомобиль «Ланос» и грузовой микроавтобус «Фольцваген». В результате удара микроавтобус вылетел на газон, за пределы дороги.

Очевидцы предполагают, что к аварии привели действия водителя микроавтобуса. «Да, видал этих красавцев, "Фольц" не пропустил "Ланос" по ходу», – считает Данил.

О пострадавших местные жители не сообщают.

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