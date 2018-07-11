В «ЛНР» из окна 9-этажки выпал ребенок. Новости

В «ЛНР» из окна 9-этажки в Антраците выпал ребенок. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

10 июля в 19.00 по ул. Петровского в Антраците произошло падение с высоты 7-го этажа 9-этажного жилого дома мальчика 2015 года рождения. Ребенок доставлен в реанимационное отделение больницы в Антраците, его состояние тяжелое.

Причины падения устанавливаются.

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