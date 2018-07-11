На Донетчине из-за перебегавшего дорогу животного перевернулся автомобиль. Новости

9 июля под Мариуполем (Донецкая обл.) произошло ДТП: перевернулся автомобиль. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

9 июля в 15:35 на автодороге между селами Малоянисоль и Новоянисоль Никольского района перевернулся автомобиль «Киа». Как стало известно, дорогу перебегало животное. Водитель испугался и потерял управление, в результате чего авто перевернулось.

В ДТП пострадал 23-летний пассажир. Мужчина получил закрытые переломы плеча и предплечья. «Скорая» госпитализировала пострадавшего в травматологию больницы в Мариуполе.

На месте аварии работали сотрудники полиции.

Источник: Сайт города Мариуполя

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