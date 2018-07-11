Ситуация в пунктах пропуска утром 11 июля: Проезда ожидали 170 автомобилей. Новости

Сегодня утром, 11 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 июля линию разграничения через КПВВ пересекли 43,5 тыс. человек и 5,7 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 9260 человек и 1070 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 10370 человек и 1940 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 9300 человек и 1700 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 4540 человек и 970 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 10040 человек.
Сегодня утром в КПВВ ожидали 170 транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 20/50;
- КПВВ «Марьинка» – 0/10;
- КПВВ «Новотроицкое» – 20/30;
- КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- Геннадий: «5:20. 10 машин за блоками. Стандарт для этого времени».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Комментарии