Ситуация в пунктах пропуска утром 11 июля: Проезда ожидали 170 автомобилей. Новости

Сегодня утром, 11 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 июля линию разграничения через КПВВ пересекли 43,5 тыс. человек и 5,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9260 человек и 1070 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10370 человек и 1940 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9300 человек и 1700 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4540 человек и 970 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10040 человек.

Сегодня утром в КПВВ ожидали 170 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 20/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/10;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/30;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Геннадий: «5:20. 10 машин за блоками. Стандарт для этого времени».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.