Меркель: Аннексия Крыма и конфликт на Донбассе – вызовы для НАТО. Новости

Аннексия Крыма и агрессия России на востоке Украины стали вызовами и для НАТО. Альянс должен показать, что способен эффективно защищаться. Такое заявление перед саммитом НАТО сделала канцлер Германии Ангела Меркель.

В Европе опасаются, что именно сейчас Соединенные Штаты могут сократить военную поддержку. Или вообще поставить под сомнение принцип НАТО.

Россияне в Крыму, а затем военный конфликт на Донбассе – переломные события и для НАТО. Так утверждает канцлер Германии, а также еще одна женщина в немецком правительстве – министр обороны Урсула фон дер Ляйен. «Я хорошо помню Олимпийские игры в Сочи. Прошел месяц, и Россия аннексировала Крым, а затем начала войну на востоке Украины, которая длится до сих пор, и где до сих пор гибнут люди. Факты говорят сами за себя: члены НАТО должны защищать друг друга», – считает глава Минобороны Германии.

При этом немецкий солдат – не слишком эффективный защитник в случае нападения. В правительстве признают, что экономили на финансировании. Сейчас солдатам не хватает элементарного: бронежилетов, палаток, зимнего обмундирования. «После объединения Германии на протяжении 25 лет мы сокращали бюджет. Конечно, теперь арсенал устарел, и существует недостаток вооружения. Поэтому нам нужно догонять развитие, чтобы после ситуации 2014 года НАТО могло ускорить процесс модернизации», – говорит Урсула фон дер Ляйен.

На оборону в Германии уже в следующем году будут выделены дополнительно 4 млрд. Но в Вашингтоне считают, что этого слишком мало. Президент США Дональд Трамп требует обещанные 2% на оборону, иначе Штаты могут забрать своих солдат из Европы. В ответ немцы активнее заговорили о европейской армии. «Нам нужно упросить нашу общую оборонную платформу. Это станет единым европейским сигналом. Наша инициатива направлена не против НАТО, а в придачу к НАТО», – отметила Меркель.

Отметим, что ежегодный саммит НАТО продлится 11-12 июля в Брюсселе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» По материалам видеосюжета «ТСН»

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