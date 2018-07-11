В «ДНР» рассказали о пожарах в «республике»: Горели пшеница, склад и квартира. Новости

В «ДНР» за сутки произошло 36 пожаров, 1 человек погиб. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Так, всего ликвидировано пожаров: 36 (из них 21 – загорание сухой растительности). 10 июля в Бунге (до переим.: Юнокоммунаровске) по ул. Ильича горела квартира на 5-м этаже 5-этажного дома. В результате пожара погиб мужчина 1961 года рождения. Пожаром также уничтожены мебель и вещи.

Кроме того, в тот же день в Харцызске (пос. Горное) произошел резонансный пожар: горело складское помещение. В пресс-центре утверждают, что пожаром уничтожена кровля на площади 45 кв. м, мусор на площади 10 кв. м и два дверных блока.

Также ликвидирован пожар в Амвросиевском р-не – между населенными пунктами Покровка и Троицко-Харцызск. Пожаром уничтожено 5 га пшеницы и сухая растительность на площади 43 га.

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