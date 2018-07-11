На Донетчине три шахты остановили работу, – Волынец. Новости

Горняки 3-х шахт ГП «Мирноградуголь» в Донецкой области остановили работу в связи с непогашенной задолженностью по зарплате. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

10 июля с 3 смены остановилась работа шахты «Капитальная» ГП «Мирноградуголь». «10 июля с 3-й смены остановилась работа шахты "Капитальная" ГП "Мирноградуголь", на которой работает 3,5 тыс. сотрудников. Дело в том, что на прошлой неделе Кабмин принял решение о выделении 324 млн грн на погашение задолженности по заработной плате горнякам государственных шахт, а сегодня (10 июля – ред.) эти средства начали поступать шахтерам на карточки. Но Минэнергоугля и другие государственные органы не смогли направить запланированные 45 млн грн для погашения задолженности по заработной плате на ГП "Мирноградуголь". Для справки: задолженность по зарплате на этом объединении – в пределах 90 млн грн. Также хочу напомнить, что в состав ГП "Мирноградуголь" входят 4 шахты, горняки которых заявляют, что присоединятся к шахтерам "Капитальной" в скором времени», – сообщил Волынец.

11 июля к протестам шахтеров «Капитальной» присоединились горняки еще двух шахт.

«К горнякам шахты "Капитальная" ГП "Мирноградуголь" присоединились их коллеги из "Центральной" и "5/6" и также не приступили к работе. Работники Минэнергоугля, как и других правительственных учреждений, не удосужились обеспечить поступление выделенных на зарплаты горнякам денег», – написал Волынец сегодня, 11 июля.

Читайте также: