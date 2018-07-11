Сводка из зоны ООС за 10 июля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 20 обстрелов украинских позиций. Об этом сегодня, 11 июля, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На луганском, попаснянском и светлодарском направлениях незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Орехово и Новолуганское.

На донецком направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливал силы ООС у Авдеевки и Опытного.

На мариупольском направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия прицельно провоцировал украинских военнослужащих на огонь. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил у Водяного, Лебединского, Широкино, Гнутово, Павлополя и Богдановки.

В течение текущих суток НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. Преимущественно из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов на светлодарском и донецком направлениях противник обстреливал позиции сил ООС у Новолуганского, Марьинки, Красногоровки и Авдеевки.

В «ДНР» сообщают, что «украинские войска за минувшие сутки выпустили по прифронтовым районам ДНР 61 единицу различных боеприпасов. За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 6 раз. Под обстрелы попали село Веселое в северном пригороде Донецка, окраины Горловки, села Петровское Старобешевского района и Ленинское (после переим.: Ужовка – прим. ред.) на юге ДНР. В результате ночного обстрела по направлению "Травневое – Доломитное" была повреждена ЛЭП».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелу из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, подвергся район поселка городского типа Фрунзе».