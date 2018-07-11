Геращенко назвала условия амнистии воевавших за «Л-ДНР». Новости

Амнистия может применяться только к тем людям, воевавшим на стороне «Л-ДНР» на Донбассе, кто признал свою вину. Об этом, как передает корреспондент «Донецких новостей», сегодня, 11 июля, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко (на фото), выступая в парламенте.

«Мы, действительно, в рамках Минской платформы, а потом некоторые наши коллеги из фракций, ознакомились с очень интересным опытом переходного правосудия, которое было внедрено в Колумбии. Мне кажется, что сегодня нам очень важно также изучать опыт Хорватии и других стран относительного того, как правильно после демилитаризации оккупированного сегодня РФ Донбасса вести инклюзивный диалог с украинцами, которые там находятся», – сказала Геращенко.

Также она сказала, что этот опыт важно изучить для того, чтобы понять, какую ответственность должны понести участники незаконных вооруженных формирований, которые сегодня воюют против Украины.

Первый вице-спикер Верховной Рады полагает, что колумбийский опыт переходного правосудия интересен несколькими моментами. «Первое. Под амнистию попали те, кто в первую очередь признал вину. И это – ключевой момент любой амнистии: признать свою вину. Второй важный момент – эти люди, которые попали под амнистию, должны были не только сложить оружие, но и дать гарантию, что они больше никогда в жизни не возьмут оружие. И третий, очень интересный аспект, который было бы полезно и нам взять на вооружение, это обязательная выплата репараций жертвам», – отметила она.

Геращенко сообщила, что в Колумбии был создан реестр таких жертв.

Также она отметила, что те участники незаконных вооруженных формирований, которые признали вину, получают, согласно переходному правосудию, «от 5 до 8 лет наказания и специальные общественные работы, а не просто остаются безнаказанными». «Получают столько вместо 20-30 лет, которые получают те, кто совершил тяжкие преступления или не признал своей вины», – отметила вице-спикер.

Она призвала депутатов начать работу над обсуждением возможности внедрения переходного правосудия в Украине.

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