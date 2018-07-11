В Беларуси начался очередной раунд переговоров по Донбассу. Новости

В столице Беларуси начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

В «ДНР» утверждают, что «участники подгруппы по вопросам безопасности приступили сегодня к консультациям в белорусской столице. На повестку заседания вынесены вопросы соблюдения режима прекращения огня и необходимости принятия документа с уточненным списком дополнительных мер контроля перемирия».

В «ЛНР» заявляют, что приступили к переговорам рабочая подгруппа по вопросам безопасности и рабочая подгруппа по экономическим вопросам.

Напомним, предыдущая встреча Трехсторонней контактной группы состоялась в Минске 27 июня.

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