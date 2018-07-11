Обеспечение военнослужащих увеличено в среднем на 10%, – Гройсман (Инфографика). Новости

Обеспечение военнослужащих увеличено в среднем на 10%, финансирование Минобороны возросло на 25% в сравнении с 2017 годом. Об этом сегодня, 11 июля, на своей странице в Twitter сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Обеспечение военнослужащих увеличено в среднем на 10%. Строится 184 казармы для 23 тыс. военнослужащих. Каждый военнослужащий должен жить в нормальных условиях. Хорошее обеспечение, питание, серьезная защита, оружие. Высшая ценность в армии должна быть – солдат», – написал Гройсман.

Также премьер-министр отметил увеличение финансирования Минобороны. «Финансирование для Минобороны +25%. Поставлено ВСУ более 920 новых образцов вооружения и техники. В 2018 году на военную службу по контракту принято 14,6 тыс. человек. Наращен оперативный резерв ВСУ до 158 тыс. человек», – сообщил он.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил провести ревизию всех реализуемых в Донецкой и Луганской областях проектов на предмет их необходимости для большей эффективности использования выделяемых средств.

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