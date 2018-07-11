Гройсман рассказал о медреформе и бесплатных лекарствах (Инфографика). Новости

Почти 12 млн украинцев выбрали врача, а аптечным заведениям по программе «Доступные лекарства» перечислено 982 млн грн. Об этом сегодня, 11 июля, на своей странице в Twitter сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
«Медреформа – мы только начинаем ее внедрять, но важно, что изменения есть. Будет новая система, качество и новый сервис. И за каждого пациента мы заплатим деньги. Уже почти 12 млн украинцев выбрали врача. Также мы создали Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ)», – написал Гройсман.
«"Доступные лекарства". К программе подключены более 7,8 тыс. аптек. Уже возмещено 21,2 млн рецептов. Аптечным заведениям перечислено 982 млн грн», – отметил премьер-министр.
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