Ситуация в пунктах пропуска днем 11 июля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 11 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

«v»: «Блокпост Горловка. По состоянию на 10:10 утра. Выезд. 100 легковых авто. 33 автобуса. 200 человек пешеходной очереди»;

Федор: «14:39. По рассказу знакомых: из Бахмута в Горловку. Майорск за 25 мин., ДНР – 1 час 10 мин. Ехали своим авто. В Майорске были в 6 час 30 мин. Из ДНР в 8 час 30 м. Автоочередь большая и пешеходов полная сетка».

КПВВ «Марьинка»:

Татьяна: «9:04. Из Курахово в Донецк сразу на таможню, на "нулевом" в Курахово машины есть, не критично. "Каргилл" в Донецк – на пару протяжек»;

Мария: «10:56. В Курахово украинский "нулевой" – 15 машин, основной – сразу на проверку»;

Vitalios: «11:58. На "Каргилле" очередь на спуске с моста, на мосту 15-20 машин, льготы машин 20»;

Мария: «13:29. Курахово – Донецк: на украинском машин 10»;

Мария: «14:06. В Курахово украинские посты – пусто»;

Мария: «14:21. "Каргилл": в Донецк машин 50, льготной машин 25».

КПВВ «Новотроицкое»:

Надежда: «14:11. Еленовка: на 13:50 в Донецк машин 10-15, на выезд машин 35. Идет дождь».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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