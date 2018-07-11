Отмена проверок переселенцев: Как выполняют решение суда на местах. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) проверки места жительства переселенцев продолжаются, несмотря на их запрет Киевским апелляционным административным судом. Об этом рассказала начальник Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Краматорского городского совета Ольга Игнатенко.

«Мы на данный момент проверяем. Руководствуемся порядком 365. С полным текстом решения ознакомиться на данный момент невозможно и никакие разъяснения от вышестоящих органов в УТСЗН города Краматорска на данный момент не заходили», – сообщила Игнатенко.

Переселенка из Донецка Елена Черепеничева сменила несколько адресов и каждый раз ей приходилось неделями, а то и месяцами ждать проверок из УТСЗН, чтобы названии пенсию и другие социальные выплаты. Даже на прогулку дальше двора не выйти, чтобы не пропустить визит инспектора, ведь на новом адресе проверяющий должен завизировать справку переселенца. «Один день я получила эту карту, через 3 дня я написала заявление, что надо проверить. Еще через 3 дня я должна была сообщить в Пенсионный фонд о том, что я поменяла место жительства. Те должны были, в свою очередь, опять направить в собес на ту же проверку», – рассказала женщина.

Юристы уверенны, такая процедура сильно ограничивает людей в свободе передвижения и называют эти проверки незаконными. «Человек не может быть привязан к какому-то конкретному месту для получения гарантированной государством выплаты. Было решение Европейского суда по правам человека, который такую привязку в том числе признал незаконной», – считает юрист Вячеслав Галахов.

Суд первой инстанции тоже отменил адресные проверки переселенцев, но Кабинет министров Украины (КМУ) решение обжаловал. Однако, Киевский апелляционный административный суд тоже запретил чиновникам проверять место жительства переселенцев. Но это решение все равно не выполняется.

За отмену постановления КМУ №365, которое регулирует порядок проверок, общественники и юристы боролись два года. Тем временем, сотни людей не получали положенной им пенсии. Теперь, говорят правозащитники, чиновники должны или возобновить все выплаты или сесть в тюрьму. «Мы считаем, что постановление вступило в силу – его действие с 4 числа – его нужно исполнять. Сейчас такая ситуация, что начальники управлений и те инспекторы, которые будут в противоречие ему сейчас проводить проверку, они подпадают под риск и мы это прямо сказали, что вплоть до уголовного наказания», – сказал советник Министерства социальной политики Украины по вопросам переселенцев Александр Ворошков.

Общественники и юристы считают, что проверки переселенцев и «замораживание» выплат – это попытки сэкономить бюджет. И добавляют, на время возможных судебных тяжб проверки все-таки должны отменить.

Напомним, 4 июля Киевский апелляционный админсуд поддержал позицию Окружного админсуда, который отменил нормативные акты КМУ относительно проверок переселенцев для получения пенсий и социальных выплат. Решение апелляционного суда вступило в законную силу.

Как сообщалось ранее, постановления КМУ о проверках переселенцев до сих пор действуют и КМУ планирует подать кассационную жалобу на решение суда об их отмене.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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