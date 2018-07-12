Нужно сокращать дистанцию между Мариуполем и Киевом, – посол Франции о проблемах переселенцев и Донбасса. Новости

Проблемы переселенцев и восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса как следствие вооруженного конфликта – одни из ключевых задач, которые необходимо решать Украине, в том числе, при поддержке стран-партнеров. Об этом в эксклюзивном комментарии «Донецким новостям» сообщила чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон в ходе визита 11 июля в Мариуполь.

«В этом плане Украиной очень много делается. К примеру, Мариуполь… Мэр Мариуполя сегодня рассказывал, как много делается в городе для помощи переселенцам. Это очень нужная работа, это необходимо делать. Нужно решать эти вопросы. Нужно помогать людям, которые вследствие военных действий были вынуждены покинуть свои дома и переехать в другие населенные пункты», – сказала посол.

Изабель Дюмон добавила, что для решения этих и иных вопросов «нужно сокращать дистанцию между Мариуполем и Киевом».

«Конечно, для полного решения всех проблем, важно, чтобы закончилась война. Мы – Франция и Германия – прилагаем все усилия, чтобы военный конфликт приблизился к завершению, чтобы началось восстановление разрушенной инфраструктуры, чтобы в наиболее сжатые сроки решить проблемы переселенцев – финансовые, жилищные, социальные», – резюмировала она.

Напомним, что Изабель Дюмон высказала свою позицию по поводу соблюдения конституционных прав жителей неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Также в ходе визита в Мариуполь посол Франции приняла участие в концерте камерного оркестра «Ренессанс» в качестве «первой виолончели», посетила «Елисейские поля» в Городском саду.

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