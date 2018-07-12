Донецк: Как изменились развлечения и цены в парке им. Щербакова. Новости

С 2014 года стоимость аттракционов в центральном парке отдыха неподконтрольного украинской власти Донецка – парке им. Щербакова – повысилась в среднем на 27% (по отдельным позициям рост цен доходит до 41% и 69%). При этом уровень заработной платы дончан существенно снизился. Об этом свидетельствует проведенное «Донецкими новостями» сравнение прайса на развлечения в предвоенный период и стоимости услуг при «ДНР», перечень которых размещен на сайте парка отдыха.

Следует отметить, что в довоенное время парк им. Щербакова в будние дни работал с 12:00 до 22:00, в выходные и праздничные – с 10:00 до 24:00.

Уже при «ДНР» с учетом наличия комендантского часа территория открыта для посетителей в будни – с 12:00 до 20:00, в выходные дни – с 10:00 до 21:00. При этом, по словам местных жителей, после 19:00 в парке уже делать нечего, т.к. основные аттракционы уже сворачивают работу.

Если сравнивать довоенный прайс-лист 2014 года с нынешним, то можно заметить, что из 16-ти аттракционов сейчас работают 14.

Что касается цен, то первоначально в конце 2015 года при переводе их в рубли в «ДНР» применялся курс 1 грн = 2 руб. И при пересчете стоимость билетов подняли в среднем на 50%, на некоторых позициях доходило до 70%. Но с 2016 года в «ДНР» валютный курс стал «плавающим», и за счет этого при пересчете в гривну изменения в цене кажутся уже не настолько критичными. Тем не менее, в гривневом эквиваленте (по «республиканскому» курсу валют на 12 июля) нынешний прайс в среднем на 27% дороже цен 2014 года. Больше всего подорожали аттракционы:

«Королевство кривых зеркал» – на 69%;

«Веселые горки», «Орбита» – на 41%;

«Клоун», «Стиль», «Лавка», «Цепочная карусель» – на 27%.

Сравнение цен на аттракционы:

Наименование аттракциона Цены 2014 года (до мая) Нынешние цены при «ДНР» для взрослых для детей для взрослых для детей «Шторм» 10 грн – – – «Глобус» 10 грн – – – «Кара-Даг» – 10 грн – – «Горки» (механизированные) 20 грн – – – «Веселые горки» 12 грн 12 грн 40 руб. (17 грн*) 34 руб. (15 грн) «Автодром» 15 грн 15 грн 40 руб. (17 грн) 40 руб. (17 грн) «Орбита» 12 грн 12 грн 40 руб. (17 грн) 34 руб. (15 грн) «Клоун» 10 грн – 30 руб. (13 грн) – «Колесо обозрения» 15 грн 15 грн 40 руб. (17 грн) 34 руб. (15 грн) «Стиль» 10 грн 10 грн 30 руб. (13 грн) 30 руб. (13 грн) «Лавка» 10 грн 10 грн 30 руб. (13 грн) 30 руб. (13 грн) «Цепочная карусель» 10 грн – 30 руб. (13 грн) – «Мини-джет» – 10 грн – 30 руб. (13 грн) «Отважные пилоты» – 10 грн – 30 руб. (13 грн) «Березка» (за лодку) 10 грн 10 грн 20 руб. (9 грн) 20 руб. (9 грн) «Королевство кривых зеркал» 5 грн 5 грн 20 руб. (9 грн) 20 руб. (9 грн)

* в пересчете по курсу валют «центрального республиканского банка ДНР» на 12.07.18

В парке продолжает действовать лодочная станция Первого городского пруда. Если сравнивать нынешние цены с периодом 2014 года, то повышение – незначительное и коснулось лишь отдельных позиций.

Сравнение цен на услуги лодочной станции (за 1 час проката):

Наименование плавательных средств Цены 2014 года (до мая) Нынешние цены при «ДНР» Лодка 3-х местная «Язь-320» 30 грн 70 руб. (30 грн) Лодка 5-ти местная «Язь-380» 40 грн 90 руб. (38 грн) Водный велосипед 2-х местный 30 грн 70 руб. (30 грн) Залоговая сумма (3-х местная «Язь- 320») 30 грн 70 руб. (30 грн) Залоговая сумма (5-ти местная «Язь-380») 40 грн 90 руб. (38 грн) Залоговая сумма водный велосипед 2-х мест 30 грн 90 руб. (38 грн)

Как сообщалось ранее, в «ДНР» с июля сократили время действия комендантского часа – теперь он установлен в период с 01:00 до 05:00.

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