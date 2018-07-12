В «ДНР» пересчитывают «пустующее» жилье. Новости

В «ДНР» пересчитывают «пустующее» жилье. В Макеевке насчитали 931 такое помещение. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба «администрации» Макеевки.

Как утверждает «начальник отдела по учету граждан и предоставлению жилья» городской «администрации» Макеевки Валентина Соколова, предприятия ежемесячно, до 25 числа отчетного месяца, должны предоставлять в «отдел» «сводную информацию о свободных жилых помещениях муниципальной (коммунальной) формы собственности города».

Также в «ДНР» утверждают, что «действующим законодательством предусмотрено: при временном отсутствии нанимателя или членов его семьи за ними жилое помещение сохраняется в течение 6 месяцев». «Признание лица утратившим право пользования жилым помещением производится в судебном порядке. Предприятиями города, обслуживающими жилищный фонд, проведена работа по выявлению жилых помещений, пустующих длительное время. Кроме того, постоянно ведется работа по поиску собственников и нанимателей таких жилых помещений с целью взимания платы за жилищные и коммунальные услуги, обеспечения сохранности жилищного фонда», – уверяют в пресс-службе.

В Макеевке всего, по данным «властей», насчитывается 931 «пустующее» помещение. «Всего по городу: 931 пустующее жилое помещение, из которых 384 помещения находятся в муниципальной собственности города Макеевки, остальные 547 жилых помещений находятся в частной собственности. «Необходимо усилить претензионно-исковую работу в данном направлении», – утверждает «и.о. первого заместителя главы администрации» Макеевки Игорь Домаровский.

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