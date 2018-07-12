В «ЛНР» от удара молнии погиб мужчина, женщина – в больнице. Новости

В «ЛНР» молнией были поражены 2 человека. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«От дежурного фельдшера луганского республиканского центра медицинской помощи (Славяносербск) поступило сообщение о том, что на автодороге "Родаково-Зимогорье" в результате грозы были поражены молнией 2 человека», – говорится в сообщении.

В пресс-центре уточняют, что мужчина 1997 года рождения скончался до прибытия «скорой помощи», а женщина 1999 года рождения госпитализирована в больницу в Луганске. Состояние пострадавшей удовлетворительное.

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