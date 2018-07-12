На Донетчине – перебои в работе линии «102» (Резервные номера). Новости

На линии «102» в Донецкой обл. – временные перебои со связью. Об этом вечером 11 июля сообщила пресс-служба полиции Донетчины.

«В связи с техническими причинами в работе линии 102 возможны временные сбои. Специалисты работают над устранением неполадок. Обратиться в полицию жители могут по номерам дежурных частей», – отметили в пресс-службе.

Также в полиции сообщили, что введены в действие резервные номера, по которым граждане могут обращаться в случае нарушения работы линии «102»:

066-9-102-102;

068-9-102-102;

073-9-102-102.

Вызвать полицию граждане могут по телефонам дежурных частей территориальных подразделений ГУНП в Донецкой области. Городские телефоны дежурных частей базовых отделов полиции Донетчины:

Центральный отдел полиции: (0629) 52-72-26, 067-581-82-12;

Краматорский отдел полиции: (06264) 7-02-47;

Славянский отдел полиции: (06262) 3-44-07;

Покровский отдел полиции: (06239) 2-02-02, 2-00-07, 096-368-83-98; 063-342-69-43; 050-020-98-46; 095-696-17-57;

Волновахский отдел полиции: (06244) 4-11-02;

Бахмутский отдел полиции: (0627) 44-59-56.

В пресс-службе отмечают, что, как только линия заработает в штатном режиме, полиция об этом сообщит.