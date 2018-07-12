На Донетчине – перебои в работе линии «102» (Резервные номера). Новости

На линии «102» в Донецкой обл. – временные перебои со связью. Об этом вечером 11 июля сообщила пресс-служба полиции Донетчины.
«В связи с техническими причинами в работе линии 102 возможны временные сбои. Специалисты работают над устранением неполадок. Обратиться в полицию жители могут по номерам дежурных частей», – отметили в пресс-службе.
Также в полиции сообщили, что введены в действие резервные номера, по которым граждане могут обращаться в случае нарушения работы линии «102»:
- 066-9-102-102;
- 068-9-102-102;
- 073-9-102-102.
Вызвать полицию граждане могут по телефонам дежурных частей территориальных подразделений ГУНП в Донецкой области. Городские телефоны дежурных частей базовых отделов полиции Донетчины:
- Центральный отдел полиции: (0629) 52-72-26, 067-581-82-12;
- Краматорский отдел полиции: (06264) 7-02-47;
- Славянский отдел полиции: (06262) 3-44-07;
- Покровский отдел полиции: (06239) 2-02-02, 2-00-07, 096-368-83-98; 063-342-69-43; 050-020-98-46; 095-696-17-57;
- Волновахский отдел полиции: (06244) 4-11-02;
- Бахмутский отдел полиции: (0627) 44-59-56.
В пресс-службе отмечают, что, как только линия заработает в штатном режиме, полиция об этом сообщит.
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