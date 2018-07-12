МККК помог женщине оформить справку ВПЛ и начать лечение. Новости

Международный Комитет Красного Креста помог тяжело больной женщине из неподконтрольной территории Луганщины оформить справку переселенца и пройти необходимые для сохранения жизни процедуры. Об этом рассказала представитель МККК Наталья Борисенко, передает пресс-служба благотворительного фонда «Право на защиту».

Татьяна из неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области нуждалась в оперативной помощи в оформлении справки переселенца. Ее состояние здоровья требовало срочного проведения гемодиализа – процедуры очистки крови с помощью аппарата «искусственная почка». Поскольку в больнице в Луганской области на ближайшее время не было свободных мест, МККК планировал привезти Татьяну с дочкой в ​​Мариуполь (Донецкая обл.).

Подобную ​​процедуру в городе осуществляет только одна больница – ЦПМСП №1. Тем временем состояние Татьяны значительно ухудшилось, ее срочно госпитализировали в лечебное учреждение на неподконтрольной территории в Луганской области. 6 июля после проведения нескольких процедур женщина почувствовала себя лучше, поэтому ее начали готовить к транспортировке в Мариуполь. Главный врач ЦПМСП №1 Лариса Малаева согласилась принять Татьяну – только при наличии справки ВПЛ. Для ее оформления Татьяне (при условии нормального самочувствия) с дочерью было необходимо приехать в управление соцзащиты.

«Женщина чувствовала себя плохо, но без ее физического присутствия оформить справку было невозможно. Поэтому нужно было, чтобы прием прошел быстро и без очередей», – сообщила руководитель мариупольского офиса БФ «Право на защиту» Снежана Лукашова.

Сотрудники БФ обратились в управление соцзащиты, и попросили, чтоб специалисты управления засвидетельствовали присутствие женщины прямо в машине «скорой помощи». «Это был единственно возможный вариант, поскольку в случае ухудшения состояния ее сразу направили бы в больницу. К счастью, в тот день состояние Татьяны было стабильным, и по распоряжению МККК ее привезли в управление соцзащиты», – объяснила Снежана Лукашова.

Там мониторы благотворительного фонда помогли женщине заполнить заявление на оформление справки переселенца и обеспечили полное сопровождение в УТСЗН. В итоге она получила справку ВПЛ. После оформления документа Татьяну доставили в больницу. Сейчас она проходит процедуру гемодиализа.

Читайте также: