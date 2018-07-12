Ситуация в пунктах пропуска утром 12 июля: Проезда ожидали 215 авто. Новости

Сегодня утром, 12 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 июля линию разграничения через КПВВ пересекли 42,2 тыс. человек и 5,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9307 человек и 1060 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10430 человек и 2010 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8940 человек и 1680 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4260 человек и 930 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9300 человек.

Сегодня утром в КПВВ находились 215 автомобилей:

КПВВ «Майорск» – 10/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/35;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Анатолий: «5:11. "Каргилл" до моста».

КПВВ «Новотроицкое»:

Роман: «6:27. Еленовка – почти до поворота».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.