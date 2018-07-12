Будем проваливаться вместе с сидениями: В неподконтрольном Донецке показали состояние автобусов (Фото). Новости

В «ДНР» люди жалуются на автобусы, в которых в полу – дыры, а в месте крепления сидения – ржавчина. Об этом пишут жители Донецка в соцсетях.

Так, автор поста Анатолий показал состояние автобуса, курсирующего по маршруту №26 в Донецке, изнутри.

«26-й маршрут. Скоро будем проваливаться вместе с сидениями», – пишет Анатолий.

Некоторые пользователи соцсетей уверены, что сиденье упирается в раму, и поэтому не провалится. «Гыыыыы… Не провалится, там как раз в раму упирается сидуха, по ходу», – пишет Дмитрий.

Многие люди возмущены увиденным:

Мария: «П***ец»;

Катерина: «Зато трамваи новые»;

Анна: «Ммм, да уж».

Также дончане отмечают, что при плохом состоянии транспортных средств – повышена стоимость проезда:

Вова: «Зато проезд дорожает в этой банановой республике»;

Калерия: «На такие маршрутки надо проезд понизить. За риск»;

Надежда: «Доплачивать должны людям за такой ужас. Кошмар, людей вообще за скот держат».

Жители Донецка предлагают варианты решения:

Александр: «Скотчем залепить – и норм»;

Полина: «Изолентой»;

Евгений: «И шо, это новейшая система вентиляции, Илон Маск в шоке от технологий ДНР»;

Витя: «Ехал я в этой маршрутке, забыл водиле сказать: там нужно обычной пеной монтажной – и все… Кстати, если сзади сидеть, возле задних дверей, и смотреть в правую сторону вниз, то видно, как колесо крутится. И не дай бог в какую-то лужу попасть-наехать – все это будет на пассажире».

Люди отмечают, что проблема – не только в этом конкретном автобусе, таких много на дорогах Донецка:

Эмма: «Да что ж такое?! За последний месяц уже третья жалоба на 26-й маршрут»;

Наташа: «В 49-м та же ф**ня... А в новых "Донбассах" даже надпись на капоте не держится. Видела на 11-м маршруте 3 таких: "ОН АСС", " ОНБАС" и "Д НБАСС"...»;

Дарья: «Аналогичная фигня. 26-й маршрут, ехали по лужам – мне все ноги забрызгало».

Читайте также: