Первая виолончель: Как посол Франции выступала с оркестром в Мариуполе (Фото). Новости

В Мариуполе вчера, 11 июля, прошел фестиваль, посвященный Дню взятия Бастилии. В честь этого события в столицу Приазовья приехала чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон, которая посетила несколько мероприятий, в том числе, побывала в городской филармонии. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Так, Изабель Дюмон приняла участие в концерте камерного оркестра «Ренессанс» в качестве «первой виолончели». Как пояснила журналистам госпожа посол, она – дипломированная виолончелистка и выступает с концертами уже 25 лет.

С участием Изабель Дюмон музыканты исполнили произведения Жоржа Бизе, Габриеля Форе, Камиля Сен-Санса, Ксавера Моцарта, Пабло Сарасате, Франца Ваксмана, Иоганна Себастьяна Баха и др., а также – саундтрек к фильму «Джеймс Бонд» «Skyfall». Выступление музыкантов привело зрителей в восторг, неоднократно в зале раздавались аплодисменты и крики «Браво!».

Перед началом концерта посол обратилась с приветственным словом, отметив, что 11 июля 2018 года – день, когда впервые в Мариуполе отмечается национальный праздник Франции. «Мое присутствие в Мариуполе – знак солидарности и дружбы. Это символ того, что совместными усилиями мы можем сделать еще больше», – сказала Изабель Дюмон. Кстати, со зрителями она общалась не только на французском, но также на украинском и русском языках.

«Нам выпал редкий шанс насладиться прекрасными французскими композициями в исполнении посла Франции в Украине Изабель Дюмон и наших музыкантов. Язык музыки – совершенен. Это язык сердца и души. Он понятен каждому. И мы сегодня услышим, какая она, Франция», – заявил в ответном приветствии мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, что в эксклюзивных комментариях «Донецким новостям» Изабель Дюмон остановилась на проблемах переселенцев и восстановлении разрушенной инфраструктуры региона, высказала свою позицию по поводу соблюдения конституционных прав жителей неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Также в ходе визита в Мариуполь посол Франции посетила «Елисейские поля» в Городском саду.

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