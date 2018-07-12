Сводка из зоны ООС за 11 июля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 17 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военнослужащий был ранен. Об этом сегодня, 12 июля, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На луганском направлении у Станицы Луганской противник совершил очередную провокацию на участке разведения сторон, выпустив несколько очередей из крупнокалиберного пулемета в сторону позиций Объединенных сил. Также были обстреляны из гранатометов Объединенные силы у Крымского.

На светлодарском направлении незаконные вооруженные формирования открывали прицельный, однако непродолжительный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил. Огневому воздействию подверглись позиции ООС у Новолуганского, Светлодарска и Луганского.

На донецком и мариупольском направлениях НВФ открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ООС у Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Талаковки и Широкино.

В течение текущих суток НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на донецком и мариупольском направлениях. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции ООС у Марьинки, Березового, Троицкого и Водяного.

В «ДНР» сообщают, что «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 2 раза. При обстрелах ВСУ применяли гранатометы и стрелковое оружие. Под огнем оказались поселок Гольмовский на северной окраине Горловки, где в результате обстрела повреждено остекление пяти зданий, и село Белая Каменка Тельмановского района».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелу из вооружения БМП подвергся район села Сокольники».