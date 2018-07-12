Переселенцы получили 67 га земли под строительство в Киевской области, – общественник. Новости

Получить бесплатно землю под строительство в Украине можно. Возле Абрамовки (Вышгородский р-н, Киевская обл.) 557 семей переселенцев получили почти 67 гектаров земли. Об этом рассказал председатель общественной организации «Крымская диаспора» Анатолий Засоба, передает «Громадське радіо».

По словам Засобы, в середине 2015 года в организацию начали обращаться переселенцы именно с вопросом получения земли. «Люди самостоятельно пытались решить этот вопрос, обращались в органы местного самоуправления с запросом получения земли и получали отказы», – рассказал он.

«Мы тогда начали процесс общения, наведения справок, потратили примерно полгода, и 5 января 2016 года нам доверили 55 гектаров земли, предложили массив возле села Абрамовка. Первые 380 семей успели получить земельные участки в сентябре 2016 года. Кроме 55 гектаров, которые нам предоставили в самом начале, летом 2016 года нам добавили еще 12 гектаров, таким образом количество участников увеличилось до 557 семей», – добавил глава общественной организации.

По его словам, на сегодняшний момент землевладельцами являются почти 500 человек, и остались еще земельные участки, которые находятся в процессе оформления. «Мы переходим на второй этап – градостроительная документация. 2019 год мы потратим на проведение необходимых для старта строительства коммуникаций, а первые объекты планируем строить в 2020 году», – сообщил Засоба.

Он также рассказал, что в среднем участок от 9 до 11 соток обошелся семье в сумму от 2,2 тыс. грн до примерно 3,2 тыс. грн. «Грубо говоря, люди потратили 100 долл. на всю процедуру оформления. Львиная доля денег тратится на разработку проектной документации, часть денег – на организационные расходы. Это бесплатная земля, бесплатная приватизация, конституционное право любого гражданина Украины. Здесь нет никакой поблажки переселенцам. Успех проекту обеспечило только то, что переселенцы смогли двигаться в нем сплоченно», – считает Засоба.

Также он отметил, что в январе 2016 года никто не верил, что в нашей стране можно бесплатно реализовать свое конституционное право на землю, тем более – в Киевской области.