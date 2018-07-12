Елисейские поля в Мариуполе: Посол Франции веселилась с мимами и изучала раритетные патефоны (Фото). Новости

В рамках поддержки дружественных отношений между Мариуполем и Францией в столице Приазовья прошел праздничный фестиваль, посвященный Дню взятия Бастилии.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», в этот день, 11 июля, мариупольцы и гости города смогли почувствовать себя французами, а центральный парк отдыха – Городской сад – превратился в Елисейские поля со множеством развлекательных локаций, фотозон.

В праздничных народных гуляньях приняла участие чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон, которая с удовольствием общалась с мариупольцами, давала автографы и фотографировалась. Она также ознакомилась с выставкой раритетных патефонов и граммофонов, которые коллекционирует мариуполец Игорь Иванов.

«Для меня Мариуполь – особенный город. Мы видим, как он быстро развивается. Мы хотим быть частью мариупольской истории и поэтому решили отпраздновать этот день здесь, в вашем городе. Для французов День взятия Бастилии символизирует свободу и единство, и мы бы хотели передать этот символ Мариуполю», – сказала Изабель Дюмон, приветствуя жителей столицы Приазовья.

Как сообщалось ранее, также в ходе визита в Мариуполь посол Франции приняла участие в концерте камерного оркестра «Ренессанс» в качестве «первой виолончели». А в эксклюзивных комментариях «Донецким новостям» Изабель Дюмон остановилась на проблемах переселенцев и восстановлении разрушенной инфраструктуры региона, а также высказала свою позицию по поводу соблюдения конституционных прав жителей неподконтрольной украинской власти части Донбасса.

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