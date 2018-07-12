Для Украины важна поддержка НАТО реформ в секторе безопасности и обороны, – Порошенко. Новости

Поддержка НАТО украинских реформ, особенно в сфере безопасности, важна для Украины. Об этом сегодня, 12 июля, президент Украины Петр Порошенко сообщил на саммите НАТО в Брюсселе.

«Благодарен Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и всем коллегам из стран НАТО за приглашение Украины принять участие в мероприятиях саммита Альянса. Это четкое признание того, что Украина является важным элементом евроатлантической безопасности. Я высоко ценю возможность встретиться со странами-членами НАТО на высоком уровне и продолжить наш важный диалог, который длится уже последние 4 года», – сказал Порошенко.

Президент отметил, что надеется, что страны-члены НАТО подтвердят свою решительную поддержку Украины, «продемонстрируют единство и солидарность в нашей борьбе с российской агрессией».

Порошенко назвал «очень важной» поддержку реформ в Украине со стороны НАТО, особенно в секторе безопасности и обороны. «Достижение стандартов НАТО и условий для членства является целью реформирования в секторе безопасности и обороны», – сказал он.

Таких стандартов Украина должна достигнуть, по словам Порошенко, до 2020 года – для дальнейшего членства в НАТО. «И это очень важно, что в заявлении на этом саммите мы подтвердили, что двери НАТО остаются открытыми для Украины, для Грузии», – заявил он.

«Наши общие усилия строительства успешной, стойкой, процветающей страны – это лучший ответ на российскую агрессию, российскую пропаганду», – добавил Порошенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «5 канала»

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