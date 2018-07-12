Украина надеется на поддержку НАТО по миротворческой миссии на всем Донбассе, – Порошенко. Новости

Украина надеется на поддержку НАТО в развертывании миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса. Об этом сегодня, 12 июля, президент Украины Петр Порошенко сообщил на саммите НАТО в Брюсселе.

«Я очень высоко ценю внимание НАТО к российской агрессии на Донбассе, нелегальной аннексии Крымского полуострова. Украина полностью привержена мирному урегулированию этой ситуации через немедленное внедрение Минских соглашений. Единственное, что нам нужно – это мир и возвращение украинского суверенитета на оккупированные территории», – сказал Порошенко.

Также он отметил, что «Россия должна прекратить огонь, отвести тяжелую артиллерию и российские войска с украинской территории, а также освободить украинских заложников и политических заключенных». Это, по словам президента, будет способствовать работе на политическом пути.

Кроме того, Порошенко заявил, что надеется на поддержку НАТО в вопросе миротворцев. «Мы надеемся на поддержку со стороны НАТО по развертыванию миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса, включая контроль над украинско-российской границей», – сказал он.

«Россия должна изменить свое агрессивное поведение», – добавил Порошенко.

Напомним, ранее на саммите Порошенко заявил, что поддержка НАТО украинских реформ, особенно в сфере безопасности, важна для Украины.

Также сообщалось, что Россия должна принять развертывание миротворческой операции на всей территории временно неподконтрольного украинским властям Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «5 канала»

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