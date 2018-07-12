Главное, что не рванула цистерна: В «ДНР» обсуждают ДТП с бензовозом (Фото). Новости

В «ДНР» из-за аварии перекрывали дорогу. ДТП произошло по ул. Интернациональной в Горловке. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

«Водитель многотонного бензовоза, скорее всего, не справившись с управлением в плохую погоду, снес несколько деревьев и столбов наружного освещения, после чего машину сложило на разделительной полосе движения. Трасса перекрыта, ведется следствие», – написал автор поста 11 июля.

Местные жители обсуждают причины ДТП, отмечая плохое качество асфальтового покрытия:

Дмитрий: «Уехали, по ходу, хорошие водилы. Нормальный тягач кто-то упорол»;

Виктория: «Тягач-то, может, и нормальный. Но по горловским дорогам в дождь не то что ездить – ходить опасно»;

Евгений: «Да мне просто кажется, цистерна была наполовину заправлена, и в поворотах жидкость то туда, то сюда, и вот хвост и кинуло!»;

Евгений: «Водитель мог просто ударить по тормозам, а прицеп его начал обгонять, вот и все, а причина нам неизвестна»;

Митя: «На мой взгляд, не водитель виноват и не погодные условия, а отсутствие дорог в Горловке. Зато гонки устраивают, ведь других проблем нет».

Также пользователи соцсетей отмечают плачевное состояние дорог и на других направлениях:

Дмитрий: «Я с Дебальцево, то вы дорог в сторону Должанки не видели»;

Аксана: «А там есть дороги? По сравнению с теми "дорогами" у нас в Горловке сплошные автобаны»;

Виктория: «Зачем мне другие дороги видеть?! Если у нас весь город в котлованах (по-другому уже эти ямки не назовешь). Причем не только проезжая часть, но и тротуары. Зато торжественно рассказывают, как срезом ямы засыпают, который первым дождем смоет»;

Дмитрий: «Про амвросиевское направление промолчу»;

Владислав: «Зато у нас будет в субботу автокросс. Трасса построена, отбойные колеса выкрашены»;

Виктория: «Поэтому мне кажется, что не водитель виноват. Тут расследование проводить надо не по поводу аварии, а по поводу: куда деваются деньги, выделенные на ремонт асфальтного покрытия».

Некоторые люди, несмотря на видные на асфальте лужи, считают, что дорога по этой улице – хорошая. Другие с этим не согласны:

Сергей: «Люди, пишущие про горловские дороги, вы вообще из Горловки? Чем вам не нравится дорога на Интернациональной? Где в городе дороги лучше, чем там, где ушатался тягач?»;

Артемка: «На Интернациональной дорога отличная и прямая, скорее всего, виной всему дождь, скорость и резина на авто. Если она лысая – то это наилучшее условие для аквапланирования, а судя по снесенным столбам, скорость была немалой»;

Руслан: «Как раз этот участок дороги весь в ямах, а то, что латали в том году, вымыло дождем».

Горловчане пишут и о том, что главное – что никто не пострадал:

Анжелика: «Главное, что никто не пострадал. Да и не рванула цистерна!»;

Елена: «Мне откровенно жаль водителя... Сама вчера ехала на Соледарку в грозу... Кто не был за рулем в такую погоду, пусть деликатно помолчат. Слава богу, нет жертв, и это главное. А железо можно отремонтировать!».

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