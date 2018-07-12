Военные зафиксировали полеты беспилотников НВФ у линии разграничения. Новости

Украинские военные вблизи линии разграничения на Донбассе зафиксировали 6 случаев пролета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Об этом сегодня, 12 июля, рассказал представитель пресс-центра Объединенных сил, подполковник Анатолий Стельмах, передает штаб ООС.

По его словам, за сутки средствами ПВО зафиксировано 6 случаев пролета БПЛА противника, 2 из которых идентифицированы как «Гранат» российского производства. Все они совершали полет вдоль линии разграничения со стороны неподконтрольной украинским властям территории Украины.

Как отметил Стельмах, Объединенными силами с целью препятствования работе БПЛА применялись средства радиоэлектронной борьбы.

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