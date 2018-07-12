Ситуация в пунктах пропуска днем 12 июля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 12 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Алекса: «Автомобилей на (блокпосту, – ред.) ДНР в сторону Украины очень много. Мы из Бахмута ехали в 7 утра в пешей очереди, в 9 уже были дома в Горловке»;

Олеся: «12:15. В Майорске ни на украинском, ни на ДНР машин почти нет».

КПВВ «Марьинка»:

Сергей: «13:43. "Каргилл" в Украину – машин 40»;

Людмила: «13:56. На въезд в Донецк на "Каргилле" 17 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Павел: «13:06. Новотроицкое: в сторону Донецка сразу на проверку».

КПВВ «Гнутово»:

Наталья: «9:42. В Октябре в сторону Украины 40 машин, льготку отменили вообще. В Еленовке судя по всему ужас (люди оттуда приехали сюда)».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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