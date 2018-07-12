Ситуация в пунктах пропуска днем 12 июля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 12 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорск»:
- Алекса: «Автомобилей на (блокпосту, – ред.) ДНР в сторону Украины очень много. Мы из Бахмута ехали в 7 утра в пешей очереди, в 9 уже были дома в Горловке»;
- Олеся: «12:15. В Майорске ни на украинском, ни на ДНР машин почти нет».
КПВВ «Марьинка»:
- Сергей: «13:43. "Каргилл" в Украину – машин 40»;
- Людмила: «13:56. На въезд в Донецк на "Каргилле" 17 машин».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Павел: «13:06. Новотроицкое: в сторону Донецка сразу на проверку».
КПВВ «Гнутово»:
- Наталья: «9:42. В Октябре в сторону Украины 40 машин, льготку отменили вообще. В Еленовке судя по всему ужас (люди оттуда приехали сюда)».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
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