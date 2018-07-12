Морковь – дороже бананов: Как изменится цена на овощи и фрукты к концу лета. Новости

На рынках Донецкой области продавцы каждый день переписывают ценники на сезонную продукцию. Картофель подешевел вдвое, а морковь – дороже бананов.

На рынке в Покровске (до переименования Красноармейск) помидоры – 18-20 грн, огурцы по 13. Сергей с женой покупают овощи на местном рынке. За неделю они подешевели на 5%, поэтому супруги решили взять больше сезонных продуктов. «Помидоров взяли 2,5 кг, огурцов – полкило, баклажанов – килограмм. Вышло на 82 грн. А сейчас по сезону не подешевели», – сказал он.

Бананы стоят 25-26 грн. Они дешевле моркови на 5-10 грн. Покупатели возмущены. «Морковь на рынке по 30 грн. Можно такое купить? Она у них вянет, повыбрасывают на мусорник», – считает пенсионерка.

Предприниматели оправдываются, цены на морковь высокие из-за плохого урожая. Она в дефиците. «В этом году на нее не было урожая. Погорела вся. Дешеветь она навряд ли будет. Остальные овощи – да», – сказал предприниматель Виталий.

Молодой картофель – от 11 грн за кг, кабачки – по 9 грн. Из-за жары упала цена на абрикосы – они сохнут прямо на ветках. «8 грн за кг. Лишь бы только не сгнило», – говорит продавец.

Скидок нет и торг не уместен. Анатолий распродает остатки малины. Она дороже абрикос в 4 раза. «Последняя малина. 35 грн литровая баночка», – сказал мужчина.

Эксперты поясняют, цены на продукты зависят от курса доллара и энергоносителей. Дешеветь овощи и фрукты будут, но не значительно, поскольку владельцы торговых точек работать себе в убыток не хотят. «Предприниматели они же не альтруисты. Они должны что-то зарабатывать, естественно. Поэтому что-то необходимо еще, что называется, накинуть сверху. Вот отсюда и получается эта цена. Если даже продать за тоже самое и выйти в ноль, на сегодня, при сегодняшней стоимости энергоносителей, топлива и всех базовых составляющих, получается очень неплохая сумма», – разъяснил доктор экономических наук Михаил Верескун.

По прогнозам продавцов, к концу лета цены наполовину снизятся на помидоры, картофель и огурцы.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области страшная засуха уничтожает урожаи и сотни фермеров могут остаться без заработка. Специалисты утверждают, что подобного бедствия не было около полувека.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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