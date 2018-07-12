В Славянске маршрутчик отказался бесплатно везти мать погибшего бойца АТО (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) водитель отказал в бесплатном проезде в маршрутке матери погибшего бойца АТО Романа Напрягло. Водитель аргументировал это тем, что льготы родителям погибших военнослужащих отменили.

Об этом инциденте Елена Напрягло написала в соцсети. Перевозчик Сергей Яцура (на фото) объяснил действия водителя – незнанием закона. «В 2015 году эта льгота была исключена из закона Украины. До вчерашнего времени мы об этом просто не знали. Оказывается, в 2017 или 2016 году эту льготную категорию перенесли в другой раздел», – сказал он.

Перевозчик публично извинился перед матерью погибшего бойца АТО. «Поэтому я хочу принести извинения маме Романа Напрягло. Прошу у вас искренне прощения. Прошу меня понять и простите меня и водителя», – обратился Сергей Яцура.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе участника боевых действий высадили из автобуса за безбилетный проезд. АТОшник предъявил удостоверение, которое дает право на льготу, но водитель был категоричен.

Напомним, в Славянске водитель автобуса отказался везти 18-летнего сироту, который имел при себе удостоверение. Когда молодой человек пригрозил вызвать полицию, шофер начал его душить и силой выгнал на улицу.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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