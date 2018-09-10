Похудел немного, как он там без нас: В соцсети обсуждают фото Плотницкого. Новости

В социальных сетях сегодня, 10 сентября, появились фотографии сбежавшего в Россию «экс-главы ЛНР» Игоря Плотницкого. Кадры сделаны в одном из ресторанов Москвы 3 сентября.

«Фото мне прислали московские друзья, которые сидели за столиком неподалеку. 3 сентября, ресторанчик "ТоДаСе"», – говорится в подписи к фото Плотницкого.

Фото: соцсети

На публикацию с юмором отреагировали пользователи социальной сети:

Мирослав: «Похудел, вроде, немного, как он там без нас»;

Марина: «Тю, отдыхает человек, че до...лись к нему?? Поесть не дадут спокойно... Ужас, в туалете хоть не будете фотать?»

Сергей: «Трус»;

«Itinise Priest»: «Главное жив»;

Евгений: «Слишком много знает Венедиктыч для обедов в общепите»;

Иван: «Самый недурной из всей "ЛНР-братии". Натырил вдоволь и вовремя сбежал. А вот с кофейком в кафешках надо быть поосторожней...»;

Саша: «Интересно РВП оформил или нет… Бедный, там такие очереди».

Григорий: «Один, и без охраны...».

Как сообщалось ранее, 5 сентября 2018 года российская сторона на переговорах в Минске отказалась дать информацию по пропавшему год назад «экс-главе ЛНР».

Напомним, что 23 ноября 2017 года после переворота в «ЛНР» прежний «глава республики» Игорь Плотницкий бежал в Россию. 24 ноября «МГБ ЛНР» сообщило, что Плотницкий подал в отставку. СБУ подтвердило, что по состоянию на 15 января Плотницкий находился в России. По информации прокремлевского издания «Росбалт», сейчас Плотницкий якобы содержится под стражей на территории России, «основания – сотрудничество со Службой безопасности Украины и попытка "сдачи" Донбасса Киеву». Кроме того «экс-главе ЛНР» вменяют растрату государственных средств, превышение власти и должностных полномочий. Об аресте Плотницкого также говорили украинский политолог Виктор Небоженко, народный депутат Игорь Мосийчук.

Также сообщалось, что начальник личной охраны бывшего «главы ЛНР» Игоря Плотницкого якобы умер в одном из российских СИЗО.

Кроме того в России задержали одного из основателей известной корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана. После чего Басманный суд Москвы заключил его под стражу.

Также Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) объявила в розыск «экс-главу ЛНР» Игоря Плотницкого и получила разрешение следственного судьи на его задержание с целью доставить в суд для избрания меры пресечения в виде ареста.

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