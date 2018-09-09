Однозначно: Ходаковский все-таки решил стать «главой ДНР». Новости

Экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский заявил о готовности участвовать в объявленных «выборах» на пост «главы ДНР». Об этом он сегодня, 9 сентября, написал в социальной сети.

«Ждем оглашения деталей по поводу критериев участия в выборах, участвовать будем однозначно. Надеюсь, ["и.о. главы ДНР" Денис] Пушилин не повторит ошибок прежней власти и не станет создавать искусственных препон для кандидатов – люди этого не поймут», – написал Ходаковский.

Напомним, в «ДНР» еще до ликвидации Александра Захарченко «выборы» «главы республики» первоначально были запланированы на осень этого года. О своем участии первоначально заявили Александр Захарченко (также была утверждена его «избирательная» программа) и его противник – Александр Ходаковский. «Экс-народный губернатор ДНР», лидер движения «Новороссия» Павел Губарев по состоянию на июнь 2018 года не решил, будет ли он выставлять свою кандидатуру на «выборах главы ДНР».

С 1 августа в «ДНР» стартовала подготовка к «выборам» – начали набирать агитаторов.

При этом в августе Ходаковский заявил о своем отказе участвовать в избирательной гонке. Он также перечислил иных лиц, отказавшихся баллотироваться на пост «главы ДНР» и назвал троих вероятных участников «выборов». 6 августа стало известно, что члены общественного движения «Донецкая республика» (действует по принципу правящей партии в «ДНР») предложили увеличить срок действия полномочий «народного совета» и «главы ДНР».

После ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «ДНР» назначили проведение «выборов» на 11 ноября. Одним из кандидатов может стать Наталья Захарченко, вдовы бывшего «главы республики».

Читайте также: