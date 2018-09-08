Партия «МММ», выборы в Раду и «должность» в «ДНР»: Эксперты обсуждают Пушилина. Новости

Смена «власти» в «ДНР», связанная со смертью «главы республики» Александра Захарченко и назначением вместо Дмитрия Трапезника «исполняющим обязанности главы» Дениса Пушилина, вписывается в общие планы Кремля и полностью контролируется Россией. Об этом и о новоиспеченном «главе ДНР» свои мнения высказали украинские эксперты и российский оппозиционер.

Как заявил российский оппозиционный политик Константин Боровой, кандидатуру Пушилина в «ДНР» вне всяких сомнений согласовал Кремль, потому что он «более управляемый». «В Абхазии была похожая ситуация, когда к власти пришли не те бандиты, которых хотел Кремль, чуть-чуть другие, но они отказались от власти. Пушилина согласовали с Москвой, в этом нет никаких сомнений», – сказал он.

По мнению украинского политолога Вадима Карасева, если бы при «власти» в «ДНР» оставили назначенного после смерти Александра Захарченко Дмитрия Трапезникова, это означало бы курс на интеграцию в РФ. «Это хозяйственник, это фактически управленец. Это означало бы, что ставка была бы сделана на укрепление экономики и постепенную экономическую интеграцию в Россию, но поскольку выбор Кремля и московских кураторов, в частности Суркова, пал на публичное лицо, которое ведет переговоры в Контактной группе в Минске, у которого, кстати, партия зарегистрирована в Минюсте Украины, это значит, что ставка сделана на то, чтобы создать условия и возможности для прямых переговоров между большой Украиной и "ДНР", "ЛНР"», – считает Карасев.

С ним согласен замминистра МинВОТ Георгий Тука: «Это кремлевский сценарий. Не знаю, где в нем "выборы". С нашей точки зрения, любые выборы на оккупированной территории противоречат Минским соглашениям. И об этом уже было официальное заявление. Забываем еще один момент, Пушилин принимал участие во внеочередных выборах в Верховную Раду в 2013 году по Киевской области от партии "МММ" и набрал 77 голосов. В Верховную Раду не прошел, прошел в "ДНР"».

По его мнению, фигуру Дениса Пушилина Кремль планирует использовать для продавливания темы прямых переговоров Украины с «ДНР» и «ЛНР» и реинтеграции Донбасса на условиях РФ.

Журналист и политический комментатор Виталий Портников, считает, что в назначении Пушилина есть еще один нюанс. «И еще одна важная деталь донецкого переворота. Для того, чтобы придать солидности своей очередной марионетке, в Москве решили провести выборы "главы ДНР" – решение об этом тоже принял "народный совет". Но если "выборы" состоятся, это будет означать фактический отказ России от Минска. Потому что в Минских соглашениях однозначно записано, что любые выборы на оккупированных территориях проводятся по украинскому законодательству украинским Центризбиркомом. Но для устранения Захарченко и его группы, в Москве решили не обращать внимания на собственную "приверженность" "Минску". Впрочем, уже не впервые», – отмечает Портников.

Напомним, 31 августа в центре Донецка произошел взрыв, соответствующие фото появились в соцсети. Со временем выяснилось, что взрыв прогремел в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. «И.о. главы ДНР» стал Дмитрий Трапезников. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября.

7 сентября «исполняющим обязанности главы ДНР» стал Денис Пушилин, который сменил прежнего «и. о. главы ДНР» Дмитрия Трапезникова, первоначально назначенного после смерти Александра Захарченко. Также в «ДНР» и в «ЛНР» объявили даты «выборов». В связи с этим в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что Кремль сознательно подрывает Минские договоренности.

Также стало известно, что после ликвидации «главы ДНР» Александра Захарченко «республику» покинул его «правая рука» – «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев («Ташкент»). В «ДНР» началась кампания по разоблачению деятельности Тимофеева, в частности, относительно «отжима» бизнеса и захвата имущества предприятий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам ТК «112 Украина» и «Радио Свобода»

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