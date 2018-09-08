День освобождения Донбасса: В Мирнограде осталось всего 15 участников боевых действий (Фото). Новости

Сегодня, 8 сентября, в Мирнограде (до переименования Димитров, Донецкая обл.) массово отметили 75-ю годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Торжественное шествие стартовало от Дворца культуры «Украина». На ступенях ДК играл оркестр, а также стояли школьники с фотографиями воинов-освободителей.

В колонне, которая шла сквозь живой коридор из детворы, машущей шариками и бумажными голубями, были руководители города, представители общественности, военнослужащие.

А вот ветеранов Второй мировой войны во время прохождения практически не было. Как пояснил «Донецким новостям» градоначальник Александр Брыкалов, в Мирнограде осталось всего 15 участников боевых действий ВМВ. Считанные единицы нашли в себе силы поучаствовать в шествии. Некоторые ждали на лавочках у мемориала памяти, куда направлялась общая колонна.

Не было на мероприятии и Евгения Борисова – председателя Совета организации инвалидов войны, Вооруженных Сил и участников боевых действий г. Мирнограда. Как выяснилось, именно сегодня проходили похороны ветерана Марии Коняевой. 94-летняя участница боевых действий, обладатель орденов Отечественной войны и Красной Звезды, а также 15 медалей, сбивавшая из пулемета фашистские самолеты, не дожила до 75-й годовщины Донбасса.

На торжественном митинге звучали Гимн Украины, молитва, пронзительные стихотворения (особенно проникновенным стало появление девочек в виде ангелов). Были минута молчания, речи руководства города, общественников, военнослужащих, самих ветеранов. Проводились параллели между той войной и нынешней, гибридной, в которой внуки освободителей Донбасса оказались по разные стороны. Именно это безумие, по мнению ветеранов, с которыми удалось пообщаться, ускорило уход в мир иной их товарищей.

Ветеран-разведчик, участник боевых действий, полковник в отставке Петр Рогач, освобождавший Европу, так говорит о сегодняшней ситуации на Донбассе: «Никогда бы не подумал, что так все пойдет. Что брат пойдет на брата, что нас будут разрывать…». Помолчав, добавил, стуча по сердцу: «Вот тут это все отзывается. Болью… Страшной болью». Медали и ордена утвердительно звенели в ответ.

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