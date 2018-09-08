По своему рецепту: На Дне города мэр Славянска угощал закарпатским бограчом и узбекским пловом (Фото). Новости

Сегодня, 8 сентября, Славянск (Донецкая обл.) отмечает День города. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», в этот день в рамках Фестиваля уличной еды мэр города Вадим Лях уже традиционно готовил для жителей праздничный обед – закарпатский бограч и узбекский плов.

Чтобы своевременно приготовить блюда, Вадим Лях к девяти утра прибыл на свое новое «рабочее место», которое было оборудовано возле здания городского совета. Здесь была установлена палатка, завезены продукты, казанки и тандыры. Мэр, как и положено по рецептуре, готовил на живом огне.

Многие подходили, спрашивали, во сколько подойти на обед к градоначальнику. Благодарили за блюда, которыми городской голова угощал в прошлом году, отмечали, что было очень вкусно. Так что некоторые жители Славянска сегодня пришли на центральную площадь именно для того, чтобы отведать угощения от мэра.

Как рассказал корреспонденту «Донецких новостей» Вадим Лях, Фестиваль уличной еды проводится в Славянске уже третий год.

– Традиционно я готовлю закарпатский бограч и узбекский плов. Именно эти два блюда я часто готовлю на пикниках для друзей

– Сколько человек сегодня Вы готовы накормить?

– Чтобы наестся вдоволь, сегодняшних объемов, конечно же, маловато. Но попробовать по тарелочке человек двести смогут. Готовлю в двух казанках, как и в прошлые годы. Кушать эти блюда нужно наслаждаясь приятной компанией и дружескими разговорами.

– А рецепт? Откуда рецепт?

– Выработанный, можно сказать – выработан годами в ходе своих модификаций. Что-то убрал, что-то добавил или заменил. Например, видов закарпатского бограча также много, как и борща. В каждом селе его готовят по-разному: где-то с фасолью, где-то и без. Где-то варят рульку и блюдо получается жирным. Я готовлю усредненный вариант, более диетический.

– Где Вы сами первый раз попробовали бограч?

– В родительском доме, отец приготовил. Я родился в Одессе, но родители из Закарпатья. Мне очень понравилось это блюдо, и я стал готовить его сам. Так что это семейный рецепт, адаптированный на наши реалии.

Отметим, что Вадим Лях родился в Одессе, отец – военнослужащий, поэтому семья часто переезжала. В детстве будущий мэр Славянска успел пожить в разных городах Украины, Монголии и Германии. Сейчас его родители проживают в Закарпатье.

Обед был готов вовремя, и все желающие смогли попробовать правильные бограч и плов. Лично угощая жителей и гостей города, мэр желал всем здоровья и мира.

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