Ситуация в пунктах пропуска днем 8 сентября: КПВВ «Станица Луганская» работает. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 8 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Дарья: «11:18. На ДНР на въезд очередь, что-то там у них зависло, мама сказала, автобусы стоят третий час. Пешая вроде движется, точно не поняла, связь не очень»;

Приходько: «11:28. Блокпост "Горловка". По состоянию на 11:20 – 90 автомобилей, 25 автобусов, до 250 человек пешей очереди»;

Юлия: «13:38. В Горловке на ДНР с 8:30 до 12:00 висела база, не пускали, пеших в Украину полный навес, на нуле 30 машин, из Украины – половина навеса пеших, туча бусиков, машин 40».

КПВВ «Марьинка»:

Ирина: «10:16. Дочка стоит в пешей очереди на "Каргиле" уже 2 часа. Очередь не двигается».

КПВВ «Новотроицкое»:

Светлана: «13:00. Еленовка из Донецка около 30 машин, на один заезд. На Донецк – машин 15. На "Перлыне" на Новотроицкое пешеходов 20 человек. 13:29. Новотроицкое в обе стороны сразу на досмотр, пеших на Донецк до 100 человек, из Донецка – один автобус»;

Радий: «13:36. Еленовка. 12:40. Кроме тех, кто на контроле. Въезд – 20 авто, выезд – 35».

КПВВ «Станица Луганская»:

Руслан: «11:28. Знакомые выехали в 4:30 из Северодонецка. До Станицы еще не доехали. Держат на постах»;

Вадим: «13:29. Уже открыли [КПВВ]».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Напомним, сегодня, 8 сентября, в полдень возобновил свою работу КПВВ «Станица Луганская», который был закрыт на время проведения ремонтных работ со 2 по 7 сентября. Он будет работать в осеннем режиме – 07:00 до 18:30. КПВВ оборудован системой видеонаблюдения.

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